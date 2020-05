'Ik ga er nu niet meer om liegen, ik ga je mijn waarheid vertellen. Ik was waarschijnlijk 21 jaar', antwoordde de in opspraak geraakte Amerikaan op de vraag wanneer hij voor de eerste keer doping gebruikte.

Oud-wielrenner Lance Armstrong (48) doet deze uitspraken in een nieuwe, tweedelige documentaire die door ESPN nog deze maand wordt uitgezonden. Cycling Weekly komt met de eerste citaten uit de vier uur lange reportage over de levenslang geschorste Texaan.

De bekentenis van Armstrong vormt eens te meer het bewijs dat hij in 1993 al niet meer schoon was toen hij in Oslo de wereldtitel op de weg veroverde. Later won hij onder meer zeven keer de Tour de France. Hij heeft onder meer die titels moeten inleveren, nadat hij begin 2013 op televisie bij Oprah Winfrey ronduit toegaf dat hij op grote schaal doping had gebruikt in zijn wielercarrière.

