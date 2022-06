Arnaud De Lie heeft maandag de 74e Ronde van Limburg (cat. 1.1) gewonnen. Na 202,6 kilometer van Hasselt naar Tongeren was de 20-jarige neoprof van Lotto Soudal de snelste in een massasprint. De Italiaan Simone Consonni werd tweede, de Nederlander Danny van Poppel derde.

Milan Senten (4e), Quinten Hermans (6e), Piet Allegaert (7e) en Tim Merlier (10e), de winnaar van vorig jaar, finishten ook nog in de top tien.

Voor De Lie is het de zesde prof- en seizoenszege, na de Trofeyo Playa de Palma (1.1), de GP Jean-Pierre Monseré (1.1), de Volta Limburg Classic (1.1), de Marcel Kint Classic (1.1) en afgelopen zaterdag de Heistse Pijl (1.1).

Na zowat vijf kilometer koers vormde zich een kopgroep met Louis Blouwe, Jens Schuermans, Yentl Vandevelde, Sander Lemmens en de Fransman Thibault Ferasse. Zij kregen al snel een voorgift van 3:50. De vaart bleef erin zitten en in het eerste wedstrijduur werden 47,1 kilometer afgewerkt. Na de kasseizone van de Maastrichterallee moest Thibault Ferasse zijn metgezellen laten rijden. Vier koplopers begonnen met een voorsprong van 2:10 aan de drie plaatselijke ronden, van elk 24,4 kilometer, op en rond de Eeuwfeestwal van de oudste stad van België. In die plaatselijke omlopen zaten telkens de beklimmingen van de Grootloonberg, Kogelstraat, Colenberg en de Kolmontberg verweven.

In de grote groep regelden de renners van Quick-Step Alpha Vinyl, Alpecin-Fenix en Lotto Soudal het tempo. Bij de volgende passage was de achterstand van het peloton geslonken naar anderhalve minuut. Met nog 33 kilometer voor de boeg reed Yentl Vandevelde lek, hij werd snel opgeslokt door de grote groep. Kamiel Bonneu flitste naar de koplopers toe en bracht ook Yentl Bekaert en Jochem Kerckhaert mee. Het peloton volgde echter op een steenworp. Louis Blouwe en Kamiel Bonneu bleven tot het ingaan van de slotronde voorop, maar werden uiteindelijk ook tot de orde geroepen.

Zo begon een compact peloton aan de vier laatste hellingen van de dag. Het hele pak stoof ook naar de Eeuwfeestwal, maar op 3 kilometer van het einde sloegen enkele renners tegen de vlakte. Onder de slachtoffers onder anderen Mark Cavendish en Gerben Thijssen. In de daaropvolgende, ontregelde, sprint was Arnaud De Lie andermaal heer en meester

Milan Senten (4e), Quinten Hermans (6e), Piet Allegaert (7e) en Tim Merlier (10e), de winnaar van vorig jaar, finishten ook nog in de top tien. Voor De Lie is het de zesde prof- en seizoenszege, na de Trofeyo Playa de Palma (1.1), de GP Jean-Pierre Monseré (1.1), de Volta Limburg Classic (1.1), de Marcel Kint Classic (1.1) en afgelopen zaterdag de Heistse Pijl (1.1). Na zowat vijf kilometer koers vormde zich een kopgroep met Louis Blouwe, Jens Schuermans, Yentl Vandevelde, Sander Lemmens en de Fransman Thibault Ferasse. Zij kregen al snel een voorgift van 3:50. De vaart bleef erin zitten en in het eerste wedstrijduur werden 47,1 kilometer afgewerkt. Na de kasseizone van de Maastrichterallee moest Thibault Ferasse zijn metgezellen laten rijden. Vier koplopers begonnen met een voorsprong van 2:10 aan de drie plaatselijke ronden, van elk 24,4 kilometer, op en rond de Eeuwfeestwal van de oudste stad van België. In die plaatselijke omlopen zaten telkens de beklimmingen van de Grootloonberg, Kogelstraat, Colenberg en de Kolmontberg verweven. In de grote groep regelden de renners van Quick-Step Alpha Vinyl, Alpecin-Fenix en Lotto Soudal het tempo. Bij de volgende passage was de achterstand van het peloton geslonken naar anderhalve minuut. Met nog 33 kilometer voor de boeg reed Yentl Vandevelde lek, hij werd snel opgeslokt door de grote groep. Kamiel Bonneu flitste naar de koplopers toe en bracht ook Yentl Bekaert en Jochem Kerckhaert mee. Het peloton volgde echter op een steenworp. Louis Blouwe en Kamiel Bonneu bleven tot het ingaan van de slotronde voorop, maar werden uiteindelijk ook tot de orde geroepen. Zo begon een compact peloton aan de vier laatste hellingen van de dag. Het hele pak stoof ook naar de Eeuwfeestwal, maar op 3 kilometer van het einde sloegen enkele renners tegen de vlakte. Onder de slachtoffers onder anderen Mark Cavendish en Gerben Thijssen. In de daaropvolgende, ontregelde, sprint was Arnaud De Lie andermaal heer en meester