De 28-jarige Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ) heeft woensdag de 101e editie van Milaan-Turijn (cat. 1.Pro) gewonnen. Na 198 kilometer was hij in een massasprint sneller dan de Australiër Caleb Ewan (Lotto Soudal). Wout van Aert (Jumbo-Visma), zaterdag winnaar van de Strade Bianche, finishte als derde.

Op de erelijst volgt Démare de Canadees Michael Woods op en ook de jaren voordien waren klimmers aan het feest in Turijn. Milaan-Turijn is dan ook normaal geen sprinterskoers.

Om beter aan te sluiten met Milaan San-Remo van komende zondag, lieten de organisatoren de traditionele slotklim Superga dit jaar links links liggen en kozen ze voor een vlakke finale.

In coronavrije tijden was 's werelds oudste wielerwedstrijd (eerste editie in 1876) een voorbereidingskoers op de Ronde van Lombardije.

