Arnaud Démare (Groupama-FDJ) heeft donderdag de zesde etappe in de 103e Ronde van Italië gewonnen.

De 29-jarige Fransman, dinsdag al primus in de vierde rit, toonde zich na 188 kilometer van Castrovillari naar Matera opnieuw de snelste van het peloton. De Australiër Michael Matthews werd tweede, de Italiaan Fabio Felline derde.

De zesde rit was een uitgelezen kans voor vluchters, maar BORA - hansgrohe dacht daar anders over en haalde in dienst van Peter Sagan iedereen terug. Sagan werd echter pas achtste in de sprint en bolde hoofdschuddend over de meet. Het blijft voor de Slovaak wachten op een eerste overwinning dit seizoen. Démare zit inmiddels al aan twaalf overwinningen in 2020.

Joao Almeida behield de roze leiderstrui. De 22-jarige Portugees van Deceuninck - Quick-Step heeft 43 seconden voor op de Spanjaard Pello Bilbao en 48 op de Nederlander Wilco Kelderman. Harm Vanhoucke is op 59 seconden vierde.

De zevende rit brengt het peloton van Matera naar Brindisi. Een massasprint lijkt daar na 143 kilometer onvermijdelijk.

