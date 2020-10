Arnaud Démare sprint overtuigend naar vierde zege in Giro

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) blijft dé rittenkaper in deze Giro. De Fransman pakte woensdag ook de overwinning in de elfde etappe, een rit over 182 kilometer tussen startplaats Porto Sant'Elpidio en de aankomst in Rimini.

Arnaud Demare is dé sprintkoning van deze Giro © Belga Image

De 29-jarige Démare haalde het in een massaspurt voor de Slovaak Peter Sagan (BORA-hansgrohe) en de Colombiaan Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step). Het is al zijn vierde ritzege in deze Giro, zijn veertiende overwinning van het seizoen. De Portugees Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) behoudt de roze leiderstrui. Sander Armée (Lotto Soudal) werd als laatste overblijvende van een vroege vlucht op zes kilometer van de aankomst gegrepen. Nadien werd een sprint voorbereid, waarin Démare opnieuw makkelijk de ritzege binnenrijfde. Donderdag wacht de renners in de Giro een geaccidenteerde rit van 204 kilometer met start en aankomst in Cesenatico, de geboorteplaats van Marco Pantani. Met twee hellingen van derde categorie en twee klimmetjes van vierde categorie lijkt er een kans op slagen te zijn voor een vluchtersgroepje. De 29-jarige Démare haalde het in een massaspurt voor de Slovaak Peter Sagan (BORA-hansgrohe) en de Colombiaan Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step). Het is al zijn vierde ritzege in deze Giro, zijn veertiende overwinning van het seizoen. De Portugees Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) behoudt de roze leiderstrui.Sander Armée (Lotto Soudal) werd als laatste overblijvende van een vroege vlucht op zes kilometer van de aankomst gegrepen. Nadien werd een sprint voorbereid, waarin Démare opnieuw makkelijk de ritzege binnenrijfde. Donderdag wacht de renners in de Giro een geaccidenteerde rit van 204 kilometer met start en aankomst in Cesenatico, de geboorteplaats van Marco Pantani. Met twee hellingen van derde categorie en twee klimmetjes van vierde categorie lijkt er een kans op slagen te zijn voor een vluchtersgroepje.