Arnaud Démare heeft de vierde etappe van de Giro gewonnen. In de massasprint won hij erg nipt van Peter Sagan en Davide Ballerini. João Almeida blijft in het roos.

Démare haalde het na 140 kilometer tussen Catania en Villafranco Tirrena in een massasprint nipt voor de Slovaak Peter Sagan en de Italiaan Davide Ballerini. De Italianen Andrea Vendrame en Elia Viviani vervolledigden de top vijf.

Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), voor aanvang van de Giro favoriet voor de eindzege, verscheen niet aan de start van de vierde etappe. De Welshman heeft bij zijn val in de rit van maandag een breuk in zijn bekken opgelopen.

Woensdag staat een pittige etappe van 225 kilometer op het programma, met start in Mileto en aankomst in Camigliatello Silano. In de finale wordt de Válico di Montescuro (1e cat.) beklommen, waarna het 11,6 kilometer in dalende lijn naar de meet gaat.

