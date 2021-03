Vrijdag heeft de Deense kampioen Kasper Asgreen de E3 Saxo Bank Classic op zijn palmares gezet. De Deen schoot weg in de laatste kilometers en werd niet meer bijgebeend door Mathieu van der Poel en co.

Asgreen probeerde in het slot van de koers een eerste keer weg te rijden, maar hij werd weer bijgehaald. Een nieuwe poging van de Deen was wel succesvol. Asgreen liet de achtervolgers niet meer naderen en stelde de zege veilig. Zijn Franse ploegmaat Florian Sénéchal won ruim een halve minuut later de sprint om de tweede plaats, voor de Nederlander Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Oliver Naesen (AG2R Citroën) eindigde als vierde, zijn teammakker Greg Van Avermaet als zesde.

Asgreen volgt op de erelijst de Tsjech Zdenek Stybar op, die de vorige editie in 2019 won voor Wout van Aert en Greg Van Avermaet. In 2020 werd de koers niet gereden omwille van de uitbraak van het coronavirus

