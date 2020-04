Organisator ASO besliste woensdag dat de nieuwe Tour van 29 augustus tot en met 20 september zal gereden worden. Daarna zullen eerst het WK en daarna de Giro en Vuelta gereden worden.

Frans president Emmanuel Macron maakte maandag al bekend dat er geen publieke evenementen mogen plaatsvinden voor midden juli. De Tour de France, die gepland stond van 27 juni tot en met 19 juli, moest daardoor al zeker opgeschoven worden. Zonder publiek spelen was namelijk geen optie voor baas Christian Prudhomme.

Organisator ASO zat woensdagmiddag samen met de UCI en andere betrokkenen en maakte een nieuwe wielerkalender bekend. De Tour de France zal gereden worden van 29 augustus tot en met 20 september. De nieuwe datum werd dinsdagavond al een eerste keer naar buiten gebracht door de Franse krant Dauphiné Liberé.

Door de verhuis van de Tour naar september kwamen ook andere wedstrijden in het gedrang. De UCI gaf op haar website een overzicht. De wereldkampioenschappen behouden hun datum, van 20 tot 27 september. Het WK tijdrijden valt daardoor samen met de slotdag van de Tour. Na het WK vinden aansluitend de Giro en de Vuelta plaats. De UCI zoekt nog naar een datum voor de grootste voorjaarsklassiekers. Die zullen volgens de Internationale Wielerunie dit seizoen nog plaatsvinden. De plekjes op de kalender dreigen echter erg schaars te worden.

De UCI gaf ook nog mee dat de wielerkalender met een extra maand zal worden opgeschort. Er zal dus niet gekoerst worden tot 1 juli. Voor de WorldTour werd die hervatting uitgesteld tot 1 augustus. Daardoor vallen wedstrijden als het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Zwitserland zeker in het water, net als de nationale kampioenschappen. Het BK in het West-Vlaamse Anzegem stond op 21 juni op het programma. Alle nationale kampioenschappen zullen verplaatst worden naar het weekend van 22 en 23 augustus.

De Tour start dit jaar in Nice. De traditionele aankomst is op de Champs-Elysées in Parijs

