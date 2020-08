Caleb Ewan (Lotto Soudal) heeft maandag de derde rit in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven.

De 26-jarige Australiër bleef na 198 kilometer tussen Nice en Sisteron in de massaspurt de Ier Sam Bennett (Deceuninck - Quick Step) en Italiaan Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) voor. De Fransman Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) blijft in het geel.

Aanvallers of sprinters: de derde Tour-etappe tussen Nice en Sisteron leek een interessante dag te gaan worden. Tijdens de 198 kilometer richting binnenland moesten drie beklimmingen van derde categorie en eentje van vierde overwonnen worden, en daardoor was het de vraag of een vlucht zou kunnen strijden voor de ritzege. Maar dat scenario zat er uiteindelijk geen moment in, want nadat meteen na de start een kopgroep van vier was ontstaan, legde het peloton er achter hun rug het blok op, daarbij geholpen door de wind die bijna de hele dag in het nadeel blies.

Voorin één Belg: Oliver Naesen. Maar die had met bolletjestrui Benoît Cosnefroy nog een ploegmaat mee en liet zich na enkele kilometers weer uitzakken naar het peloton. Voorin schoten naast Cosnefroy nog Anthony Perez en Jérôme Cousin over. De eerste twee kruisten de degens op de eerste twee beklimmingen van de dag, waar Perez de virtuele leiding in het bergklassement aan overhield. Hij moest enkel nog finishen om de bolletjestrui over te nemen van Cosnefroy, maar daar ging het mis: nadat hij zich samen met zijn concurrent terug had laten afzakken naar het peloton, kwam Perez ten val en moest hij de Tour verlaten.

Voorin was Cousin de enige resterende renner om de tegenwind te trotseren, waardoor de vlucht geen enkel moment een bedreiging vormde voor het peloton. Dat werd bijna de hele dag geleid door Deceuninck - Quick-Step, dat met gele trui Alaphilippe en sprinter Bennett twee doelen te verdedigen had. Toen de eenzame vluchter zestien kilometer voor de finish gegrepen was, kon de sprintvoorbereiding beginnen. Daarin manifesteerden zich zes, zeven sprinterstreintjes naast elkaar op de vlakke wegen richting Sisteron. Wout van Aert verloor zijn kansen op een goed resultaat door een valpartij, gelukkig zonder erg.

Team Sunweb leidde zijn sprinter Cees Bol als eerste de slotkilometer in, maar het was uiteindelijk Peter Sagan die de spurt ondanks de tegenwind van ver inzette. Hij werd echter overruled door Bennett, die op weg leek naar een makkelijke zege. Maar dat was zonder Caleb Ewan gerekend, die zich als een duiveltje uit een doosje een weg slalomde tussen zijn collega-sprinters en met duidelijk meer snelheid ook nog Bennett remonteerde. De 26-jarige Australiër, vorig jaar nog goed voor drie ritzeges in de Tour, verlost zo zijn team Lotto Soudal. Dat was op de openingsdag al Philippe Gilbert en John Degenkolb kwijtgespeeld.

Alaphilippe behoudt in het klassement zijn voorsprong van vier seconden op de Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott) en zeven seconden op de Zwitser Marc Hirschi (Team Sunweb), terwijl Sagan de groene trui overneemt van Alexander Kristoff. Voor de gele trui wacht dinsdag een belangrijke dag, want na een aanloop van 145,5 kilometer wacht de eerste aankomst bergop van deze Tour, de 10,4 kilometer lange Orcières-Merlette, een 'loper' met een gemiddeld stijgingspercentage van zes procent. (Belga)

