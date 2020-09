De Australiër Caleb Ewan (Lotto Soudal) heeft woensdag de elfde etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam gebracht.

In een vlakke etappe over 167,5 kilometer tussen Châtelaillon-plage en Poitiers was een sprint onvermijdbaar, voor de tweede dag op rij. Ewan was daarin de snelste, nadat Wout van Aert (Jumbo-Visma) net te vroeg op kop was gekomen en in de laatste meters nog een stevige schouderduw van Peter Sagan te verduren kreeg, waardoor zijn ritme gebroken was. Sagan kwam zo als tweede over de streep, voor de Ier Sam Bennett, de winnaar van dinsdag, en Van Aert. De Fransman Bryan Coquard vervolledigde de top vijf.

Voor Ewan was het al de tweede ritzege in deze Tour, na eerder sprintsucces in de derde etappe in Sisteron. Ook achter de naam van Van Aert staan twee ritzeges. De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) behoudt de gele trui. Hij telt nog steeds 21 seconden voorsprong op Egan Bernal.

Na twee dagen die gereserveerd waren voor de sprinters, volgt donderdag de twaalfde etappe, over 218 kilometer tussen Chauvigny en Sarran Corrèze. In deze langste rit van de Tour krijgt het peloton onderweg vier beklimmingen voorgeschoteld, twee van vierde categorie, eentje van derde en in het slot nog één van tweede categorie. De Suc au May is 3,8 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7 procent.

