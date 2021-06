Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) heeft donderdag de individuele tijdrit gewonnen in de Baloise Belgium Tour (2.Pro). Hij verstevigde zo zijn leidersplaats in de algemene stand.

Evenepoel legde de 11,2 kilometer met start en aankomst in Knokke-Heist af in 12 minuten. Daarmee was hij twee seconden sneller dan zijn ploeggenoot Yves Lampaert. De Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black werd derde. Rune Herregodts en Frederik Frison vervolledigden de top vijf.

Victor Campenaerts verscheen niet aan de start in de tijdrit, nadat hij woensdag over de limiet was gegaan. 'De krampen hebben mijn ontstoken pees uit de Giro geraakt', zo klonk het. Hij wou geen risico's nemen met het oog op het vervolg van het seizoen. Vrijdag staat een etappe van 174,4 kilometer tussen Gingelom en Scherpenheuvel-Zichem op het programma, wellicht prooi voor een sprinter.

De Baloise Belgium Tour telt vijf etappes en eindigt zondag. Remco Evenepoel won de vorige editie in 2019. In 2020 werd de rittenkoers geannuleerd wegens de coronapandemie.

