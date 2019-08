Romain Bardet zal dit seizoen niet meer in actie komen. Dat maakte zijn team, AG2R La Mondiale, bekend. Bardet geeft in het persbericht van het Franse WorldTour-team aan 'tijd nodig te hebben om de batterijen op te laden'.

'Ondanks mijn zege in het bergklassement in de Tour, heeft dit seizoen voor mij niet gebracht wat ik ervan verwacht had', begon Bardet. 'Na een periode van reflectie en enkele gesprekken met de directie van het team is besloten dat ik dit seizoen niet meer in actie zal komen. Ik ga fysiek en mentaal herbronnen om volgend seizoen sterker dan ooit terug te keren.'

'Het doel is fris te zijn in elk mogelijk facet. Ik ga de komende weken veel rusten, maar me wel fysiek onderhouden. Ik ga ook mijn doelen voor volgend seizoen uitstippelen, een seizoen dat mij nu al erg opwindend in de oren klinkt. Ik bedank het team, de staf en het publiek voor alle steun tijdens het hele seizoen.'

De 28-jarige Bardet kende een tegenvallend 2019. De klimmer mikte vol op een goed eindklassement in de Tour, maar dat bleek al snel onmogelijk. Uiteindelijk finishte hij als vijftiende in Parijs, maar kon hij zijn Tour wel opsmukken met winst in het bergklassement.

Naast de bolletjestrui kon de zilveren medaille van het WK vorig jaar, geen enkele zege binnenrijven dit seizoen. De dichtste ereplaatsen behaalde Bardet in de Tour du Haut Var en de Mont Ventoux Dénivelé Challenge, waar hij tweemaal tweede werd.