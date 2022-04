De Fransman Romain Bardet ontpopte zich zondag tot de held van Luik-Bastenaken-Luik. Bij de zware valpartij in een afdaling op 62 kilometer van de meet belandde zijn landgenoot Julian Alaphilippe naast de baan enkele meters lager tegen een boom. Bardet twijfelde vervolgens niet en snelde de regerende wereldkampioen te hulp, waardoor hij meteen ook zijn eigen winstkansen opofferde.

'Die hele scène was als een nachtmerrie', omschreef Bardet de zware crash. 'Toen ik Julian daar 5 à 6 meter lager in de berm zag liggen, was dat een emotionele shock voor mij. Er was niemand bij hem en hij had duidelijk hulp nodig. Het was een noodsituatie. Julian kon niet bewegen en amper ademen. Hij was bij bewustzijn, maar had last om te praten. Ik hoop maar dat alles in orde komt met hem. Ik ben zeker geraakt door alle berichten die ik heb mogen ontvangen, maar ik denk dat iedereen hetzelfde zou gedaan hebben. Eenieders gezondheid komt nu eenmaal op de eerste plaats.'

Alaphilippe kreeg de eerste zorgen toegediend in een ziekenwagen. Later op zondag kwam het zware medische bulletin van zijn team Quick-Step Alpha Vinyl: twee gebroken ribben, een breuk in het schouderblad en een klaplong. Daarmee zal hij een hele tijd buiten strijd zijn. Voor de regerende wereldkampioen was het al de derde zware valpartij in amper twee maanden, na de Strade Bianche en de Brabantse Pijl.

Julian Alaphilippe was het zwaarste slachtoffer in de massale valpartij die aan hoge snelheid gebeurde in de afdaling richting de Col du Rosier, op zestig kilometer van de aankomst in Luik. De jonge Belg Ilan Van Wilder was de tweede betrokken renner van Quick-Step Alpha Vinyl. Volgens zijn ploeg liep hij een kaakbreuk op.

Hetgeen er gebeurd is, zet Bardet daags nadien aan het denken. 'Mijn gedachten zijn bij Julian, maar ook bij de andere jongens die tegen 70 km/u tegen de vlakte gingen en hun leven voor hun ogen zagen voorbijflitsen. Ik denk dan aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om dergelijke ongevallen te vermijden en het respect dat er tussen de renners hoort te zijn', aldus Bardet.

'Ik heb alles gezien, want ik zat net achter Tom Pidcock en Jérémy Cabot toen beide renners in elkaar haakten. We dragen een verantwoordelijkheid als we risico's nemen om plaatsen op te schuiven in het peloton, want dergelijke manoeuvres kunnen gevolgen hebben voor de honderd renners achter ons. Ik wil hier niemand beschuldigen en nog minder heb ik de wijsheid in pacht, maar we geven alles voor onze sport en net die passie kan in een handomdraai omslaan in tragedie.'

Lees ook: Remco Evenepoel: hoe hij weer de meester van zijn lot en kapitein van zijn ziel werd

🚴🇧🇪 | Wat een beelden! Romain Bardet helpt zijn landgenoot Alaphilippe die vervelend in de greppel terecht is gekomen. Zo ziet sportiviteit eruit. 🇫🇷🙌 #LBL



📺Koers kijk je op discovery + pic.twitter.com/rIivg8WcgL — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 24, 2022

'Die hele scène was als een nachtmerrie', omschreef Bardet de zware crash. 'Toen ik Julian daar 5 à 6 meter lager in de berm zag liggen, was dat een emotionele shock voor mij. Er was niemand bij hem en hij had duidelijk hulp nodig. Het was een noodsituatie. Julian kon niet bewegen en amper ademen. Hij was bij bewustzijn, maar had last om te praten. Ik hoop maar dat alles in orde komt met hem. Ik ben zeker geraakt door alle berichten die ik heb mogen ontvangen, maar ik denk dat iedereen hetzelfde zou gedaan hebben. Eenieders gezondheid komt nu eenmaal op de eerste plaats.' Alaphilippe kreeg de eerste zorgen toegediend in een ziekenwagen. Later op zondag kwam het zware medische bulletin van zijn team Quick-Step Alpha Vinyl: twee gebroken ribben, een breuk in het schouderblad en een klaplong. Daarmee zal hij een hele tijd buiten strijd zijn. Voor de regerende wereldkampioen was het al de derde zware valpartij in amper twee maanden, na de Strade Bianche en de Brabantse Pijl. Julian Alaphilippe was het zwaarste slachtoffer in de massale valpartij die aan hoge snelheid gebeurde in de afdaling richting de Col du Rosier, op zestig kilometer van de aankomst in Luik. De jonge Belg Ilan Van Wilder was de tweede betrokken renner van Quick-Step Alpha Vinyl. Volgens zijn ploeg liep hij een kaakbreuk op. Hetgeen er gebeurd is, zet Bardet daags nadien aan het denken. 'Mijn gedachten zijn bij Julian, maar ook bij de andere jongens die tegen 70 km/u tegen de vlakte gingen en hun leven voor hun ogen zagen voorbijflitsen. Ik denk dan aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om dergelijke ongevallen te vermijden en het respect dat er tussen de renners hoort te zijn', aldus Bardet. 'Ik heb alles gezien, want ik zat net achter Tom Pidcock en Jérémy Cabot toen beide renners in elkaar haakten. We dragen een verantwoordelijkheid als we risico's nemen om plaatsen op te schuiven in het peloton, want dergelijke manoeuvres kunnen gevolgen hebben voor de honderd renners achter ons. Ik wil hier niemand beschuldigen en nog minder heb ik de wijsheid in pacht, maar we geven alles voor onze sport en net die passie kan in een handomdraai omslaan in tragedie.'