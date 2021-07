De Nederlander Bauke Mollema (Trek-Segafredo) heeft zaterdag de veertiende etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Na 183,7 kilometer tussen Carcassonne en Quillan was hij de beste van een vluchtersgroepje. De Oostenrijker Patrick Konrad en de Colombiaan Sergio Higuita eindigden op 1:04 als tweede en derde. Jasper Stuyven was met een 23e plaats op 6:53 beste Belg.

De Sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) werd niet bedreigd en blijft in de gele leiderstrui. Hij heeft 4:04 voor op de Fransman Guillaume Martin, die ook deel uitmaakte van de vroege vlucht en zo een sprong maakte in het algemene klassement. De Colombiaan Rigoberto Uran is op 5:18 derde. Wout van Aert, zestiende op 31:43, blijft beste Belg in de stand.

Na een lange strijd om in de vroege vlucht te geraken, ontstond in verschillende schuifjes een kopgroep van veertien renners, met onder meer Michael Woods, Bauke Mollema en Wout Poels. In de afdaling van de Côte de Galinagues op zo'n veertig kilometer van de aankomst muisde Mollema er vandoor. Hij bouwde al snel een minuut voorsprong uit en soleerde naar de ritwinst in Quillan voor Konrad en Higuita. Voor Mollema is het de tweede ritzege in de Tour, na de vijftiende etappe in de editie van 2017.

