Belg Remco Evenepoel haalt grootste voorsprong ooit op WK tijdrijden

Liefst 1 minuut en 23 seconden voorsprong, over een afstand van 27,7 kilometer, telde Remco Evenepoel in Innsbruck op de Australiër Lucas Plapp. Dat komt neer op 2,99 seconden per kilometer.

Sinds het WK tijdrijden voor junioren in 1994 werd ingevoerd, reed geen enkele junior ooit zoveel sneller dan het nummer twee - niet qua totale tijd, niet qua seconden per kilometer. Zelfs een voorsprong van meer dan een minuut is een primeur bij de junioren.

Ook Fabian Cancellara, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden bij de junioren en later de beste tijdrijder van zijn generatie bij de profs, won in 1999 zijn tweede WK-goud met 'slechts' 43 seconden voorsprong.

Ook bij de beloften, sinds de eerste editie van hun WK tijdrijden in 1996, fietste de gouden medaillewinnaar nooit zo'n grote voorsprong bijeen als Evenepoel. Alleen Mikkel Bjerg won, vorig jaar in Bergen, met voorsprong van plus 60 seconden: 1'06''. De Deen was ook dit jaar in Innsbruck de snelste (33 rapper dan de Belg Brent Van Moer)

Bij de profs reed al vijf keer een wereldkampioen een minuut sneller dan de nummer twee: Michael Rogers in 2004 (1'12''), Tony Martin in 2011 (1'15'') en niet toevallig driemaal Fabian Cancellara: 1'02'' in 2010, 1'27'' in 2009 en 1'30" in 2006.

Cancellara's voorsprong bij die laatste twee edities was dus groter dan die van Evenepoel in Innsbruck, maar over een langere afstand: 49,8 km en 50,8 km. Een voorsprong dus van 'slechts' 1,75 (2009) en 1,77 (2006) seconde per kilometer (vs. de 3 seconden per kilometer van de Belg in Oostenrijk).

Inderdaad dus 'du jamais vu', over álle categorieën zelfs.