Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen wachten op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad vooraleer zelf aan de slag te gaan met het oog op het mogelijk hervatten van wielercompetities.

De Nationale Veiligheidsraad nam vrijdagavond nog geen beslissing over het vervolg van de sportcompetities in ons land. 'We zullen volgende week meer uitleg geven over toekomstige sportwedstrijden', verkondigde premier Sophie Wilmès (MR) op de persconferentie. Voordien was al bekendgemaakt dat alle grote evenementen tot 1 september verboden zijn. Over sportwedstrijden (achter gesloten deuren) werd echter nog geen beslissing genomen.

'Wat nu al vaststaat is dat - parallel aan de beslissing die eerder al over de competities werd genomen - alle recreatieve organisaties tot en met 30 juni geschrapt worden. Alle andere lopende maatregelen blijven ook tot en met die datum van kracht', klinkt het maandag in de mededeling.

'De Interfederale Coördinatiecel (een samenwerking tussen Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen, nvdr.) beklemtoont in afwachting van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad nogmaals dat het van het allergrootste belang is dat clubs, renners én recreatieve fietsers voor uitstappen, individuele en clubtrainingen de richtlijnen van de instanties strikt blijven opvolgen, zodat een mogelijke heropstart van het maatschappelijke leven (sociaal en economisch) niet belemmerd of vertraagd wordt.'

'Wij wijzen er tegelijk op dat élke vorm van wielerwedstrijden - zoals die bepaald zijn in het Koninklijk Besluit - verboden zijn en blijven. Dat geldt ook voor competities met een tijdsopname. De Interfederale Coördinatiecel distantieert zich dan ook van de vandaag/maandag aangekondigde en niet-vergunde tijdrace van 1 mei. Dat een dergelijke organisatie zou plaatsvinden in een periode waarin van de bevolking zware offers worden gevraagd, is zonder meer ongepast.'

De Nationale Veiligheidsraad nam vrijdagavond nog geen beslissing over het vervolg van de sportcompetities in ons land. 'We zullen volgende week meer uitleg geven over toekomstige sportwedstrijden', verkondigde premier Sophie Wilmès (MR) op de persconferentie. Voordien was al bekendgemaakt dat alle grote evenementen tot 1 september verboden zijn. Over sportwedstrijden (achter gesloten deuren) werd echter nog geen beslissing genomen. 'Wat nu al vaststaat is dat - parallel aan de beslissing die eerder al over de competities werd genomen - alle recreatieve organisaties tot en met 30 juni geschrapt worden. Alle andere lopende maatregelen blijven ook tot en met die datum van kracht', klinkt het maandag in de mededeling. 'De Interfederale Coördinatiecel (een samenwerking tussen Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen, nvdr.) beklemtoont in afwachting van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad nogmaals dat het van het allergrootste belang is dat clubs, renners én recreatieve fietsers voor uitstappen, individuele en clubtrainingen de richtlijnen van de instanties strikt blijven opvolgen, zodat een mogelijke heropstart van het maatschappelijke leven (sociaal en economisch) niet belemmerd of vertraagd wordt.' 'Wij wijzen er tegelijk op dat élke vorm van wielerwedstrijden - zoals die bepaald zijn in het Koninklijk Besluit - verboden zijn en blijven. Dat geldt ook voor competities met een tijdsopname. De Interfederale Coördinatiecel distantieert zich dan ook van de vandaag/maandag aangekondigde en niet-vergunde tijdrace van 1 mei. Dat een dergelijke organisatie zou plaatsvinden in een periode waarin van de bevolking zware offers worden gevraagd, is zonder meer ongepast.'