De Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne openen in 2022 zoals gebruikelijk het Belgische wielerseizoen op de weg. De wedstrijden vinden respectievelijk plaats op zaterdag 26 en zondag 27 februari. Beide organisaties nemen na de nieuwe strengere coronamaatregelen alvast de vlucht vooruit en organiseren hun koersen zonder viptenten en vipdorpen aan de start- en aankomstzone.

'Wij gaan het voor het tweede jaar op rij moeten doen zonder inkomsten van de vips aan onze start- en finishlocatie in Kuurne. Dit jaar was dat voor het eerst. We werden hiertoe gedwongen door de coronamaatregelen van de overheid omdat we mochten organiseren maar wel zonder publiek. Ook voor onze 74e editie tasten we nog in duister wat allemaal mag en kan eind februari 2022, wanneer de koers plaatsvindt. Daarom dat we geen enkel risico nemen en al overgingen tot deze maatregel', stelt voorzitter Geert Penez van het organiserende comité.

De organisatie houdt in Kuurne-Brussel-Kuurne wel een plan B achter de hand. 'Wij volgen de beslissingen van het overlegcomité op de voet. Gaat men over tot verstrengingen en moeten we organiseren zonder publiek, zoals dat nu het geval is in het voetbal of de cross, dan is dat zo. Zijn er versoepelingen dan kunnen we eventueel nog overgaan tot het installeren van enkele locaties waar we vips kunnen ontvangen. Maar dan moeten wij wel het wettelijk kader kennen in welke omstandigheden alles mag plaatsvinden', vervolgt Penez.

Ook in Ninove, de aankomstlocatie van de openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad besliste men al geen viptent te installeren aan de finish. 'In Ninove ontvangen wij in normale tijden duizend vips aan de finish. Het stadsbestuur nam eerder al de beslissing een streep te trekken door het carnaval, een week voor onze Omloop. Bovendien hebben we nu nog niet de zekerheid dat we het vipgebeuren in al zijn facetten kunnen organiseren. Daarom installeren we geen viptenten in Ninove. Wij hadden dit jaar zo graag iets groots op poten gezet. Dit ter ere van onze overledenen Willy Verlé, Georges Doublet en André Meganck. Het heeft niet mogen zijn', verduidelijkt Geo De Cleer van het Omloop Finish Team in Ninove.

'Wij gaan het voor het tweede jaar op rij moeten doen zonder inkomsten van de vips aan onze start- en finishlocatie in Kuurne. Dit jaar was dat voor het eerst. We werden hiertoe gedwongen door de coronamaatregelen van de overheid omdat we mochten organiseren maar wel zonder publiek. Ook voor onze 74e editie tasten we nog in duister wat allemaal mag en kan eind februari 2022, wanneer de koers plaatsvindt. Daarom dat we geen enkel risico nemen en al overgingen tot deze maatregel', stelt voorzitter Geert Penez van het organiserende comité.De organisatie houdt in Kuurne-Brussel-Kuurne wel een plan B achter de hand. 'Wij volgen de beslissingen van het overlegcomité op de voet. Gaat men over tot verstrengingen en moeten we organiseren zonder publiek, zoals dat nu het geval is in het voetbal of de cross, dan is dat zo. Zijn er versoepelingen dan kunnen we eventueel nog overgaan tot het installeren van enkele locaties waar we vips kunnen ontvangen. Maar dan moeten wij wel het wettelijk kader kennen in welke omstandigheden alles mag plaatsvinden', vervolgt Penez. Ook in Ninove, de aankomstlocatie van de openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad besliste men al geen viptent te installeren aan de finish. 'In Ninove ontvangen wij in normale tijden duizend vips aan de finish. Het stadsbestuur nam eerder al de beslissing een streep te trekken door het carnaval, een week voor onze Omloop. Bovendien hebben we nu nog niet de zekerheid dat we het vipgebeuren in al zijn facetten kunnen organiseren. Daarom installeren we geen viptenten in Ninove. Wij hadden dit jaar zo graag iets groots op poten gezet. Dit ter ere van onze overledenen Willy Verlé, Georges Doublet en André Meganck. Het heeft niet mogen zijn', verduidelijkt Geo De Cleer van het Omloop Finish Team in Ninove.