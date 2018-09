Belgisch toptalent Evenepoel verplettert concurrentie op WK tijdrijden voor junioren

Het achttienjarige toptalent uit Schepdaal, als laatste gestart met rugnummer 1, legde de 27,7 km af in 33:15.24 (gem.: 49,97 km/u). Daarmee was hij liefst 1:23 sneller dan de Australiër Lucas Plapp, die zilver won. De Italiaan Andrea Piccolo vervolledigde op 1:37 het podium. Onze landgenoot Ilan Van Wilder eindigde als zesde op 2:01.

Evenepoel, die volgend jaar prof wordt bij Quick-Step Floors, werd in juli in Tsjechië ook al Europees juniorenkampioen in het tijdrijden en op de weg. Donderdag staat de WK-wegrit voor junioren op het programma.

Evenpoel treedt met zijn tijdritgoud bij de junioren in de voetsporen van de betreurde Igor Decraene, die in 2013 de wereldtitel won, en van Jurgen Van den Broeck, winnaar in 2001. Met Branko Huys nam dinsdag nog een derde Belgische junior deel aan de tijdrit. Hij werd 44e op 4:29.

Voor België is het de tweede medaille dit WK. Maandag snelde Brent Van Moer naar zilver in de tijdrit voor beloften. Dinsdagnamiddag staat in Innsbruck de tijdrit voor vrouwen elite op het programma, met Ann-Sophie Duyck.