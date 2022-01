België pakte vrijdag al een eerste medaille, met brons in de mixed team relay, een testevent, maar straks gaat het WK veldrijden echt van start in het Amerikaanse Fayetteville (Arkansas). De meisjes junioren (18u00), mannen beloften (20u00) en vrouwen elite (21u30) vechten hun titelstrijd uit.

Voor de Belgische delegatie is het vooral uitkijken naar de mannen beloften. Thibau Nys, Joran Wyseure, Emiel Verstrynge, Niels Vandeputte en Jente Michels hebben allemaal podiumkansen.

De Nederlander Pim Ronhaar is echter topfavoriet om zichzelf op te volgen en zijn landgenoot Mees Hendrikx en de Brit Cameron Mason lijken de belangrijkste kandidaten om hem daar vanaf te houden.

Bij de vrouwen is Sanne Cant, wereldkampioene in 2017, 2018 en 2019, niet kansloos voor een medaille. "Maar dan moet alles perfect meezitten", beseft ze zelf. Veel groter is de kans op een volledig Nederlands podium. Marianne Vos is de topfavorieten met in haar zog Lucinda Brand. Ceylin del Carmen Alvarado, Yara Kastelijn, Manon Bakker en Inge van der Heijden azen op de derde podiumplaats. Naast Cant kunnen de Hongaarse Blanka Kata Vas, de Amerikaanse Clara Honsinger, de Canadese Maghalie Rochette en de Italiaanse Silvia Persico het Nederlandse feestje verstoren.

Bij de meisjes junioren is de Britse Zoë Backstedt torenhoog favoriet. In september kroonde de dochter van ex-prof Magnus Backstedt zich al tot wereldkampioene op de weg en in november won ze het EK veldrijden. Fleur Moors is de enige Belgische deelneemster. Belgisch kampioene Xaydee Van Sinaey, vierde op het EK, bleef na een positieve coronatest in België.

