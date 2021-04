Google stelde voor Sport/Voetbalmagazine een ranking op met de meest gezochte Belgische sporters op de populaire zoekmachine. Daarin geen verrassende naam op plaats één, maar wel plaats twee en drie.

De ranking werd opgesteld op basis van het aantal keren dat een Belgische sportman/vrouw sinds begin dit jaar in België (Vlaanderen en Wallonië) als zoekterm werd ingetikt op Google. Inclusief, gezien alle aandacht voor zijn persoon, Mathieu van der Poel.

Zijn grote concurrent Wout van Aert topt de ranglijst. Logisch, gezien zijn grote populariteit en zijn schitterende resultaten al het hele jaar door, van het BK/WK veldrijden, tot nu, net voor de Ronde van Vlaanderen.

Evenmin verrassend, gezien de parallellen tussen de twee: de vierde stek voor Mathieu van der Poel, zelfs als niet-Belg. Remco Evenepoel prijkt als derde wielrenner op de zesde plaats. Hij kwam weliswaar nog niet in actie na zijn val in de Ronde van Lombardije van vorig jaar, maar ook tijdens zijn revalidatie bleef hij in de spotlights staan.

Wel opmerkelijk: de tweede en derde plaats voor respectievelijk David Goffin en Elise Mertens, onze beste tennisser en tennisster. Beiden hebben, in tegenstelling tot veel andere sporters, al flink wat toernooien afgewerkt, onder meer de Australian Open. Mertens deed het daarin telkens bijzonder goed. Goffin presteerde veel wisselvalliger, maar kan allicht profiteren van zijn grote bekendheid in Wallonië. Als bovendien een van de weinige sportvedetten onder de taalgrens die al vaak in actie zijn gekomen.

Mertens en Goffin gaan, naast Van der Poel en Evenepoel, vijf Rode Duivels vooraf. Niet verrassend. Wel opvallend: geen door blessures geplaagde Eden Hazard. Wél, op plaats tien, Charles De Ketelaere, die profiteert van zijn doorbraak bij Club Brugge en zijn eerste selecties voor de Rode Duivels.

De volledige top tien

1. Wout Van Aert

2. David Goffin

3. Elise Mertens

4. Mathieu Van Der Poel

5. Kevin De Bruyne

6. Remco Evenepoel

7. Dries Mertens

8. Romelu Lukaku

9. Thibaut Courtois

10. Charles De Ketelaere

