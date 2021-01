Een paar dagen voor het BK veldrijden heeft belofterenner Justin Laevens zich geout als homo. 'Ik ken persoonlijk niemand in de wielerwereld die zich al outte, dus het is een grote stap.'

Persoonlijk vond ik het niet moeilijk om me te outen', begin Laevens in een interview met Sportnu en offroadbiking.eu. 'Maar het was wel moeilijk om dat te doen in de sport, omdat ik zelf niemand ken die het al heeft gedaan. Dus het was wel een grote stap.'

'Ik hoop dat ik een voorbeeld kan zijn voor anderen', gaat de renner van Proximus Alphamotorhomes Doltoini verder. 'Misschien zitten er nog andere crossers in hun schelp verborgen. Mijn ouders waren er alleszins heel positief over, maar ik was bang voor de reacties van andere renners en ploegen. Voorlopig lijkt dat alleszins nog niet te zijn veranderd.'

Laevens start zondag op het BK in Meulebeke. 'Ik denk dat Wout van Aert gaat winnen, in de volle euforie van zijn eerste kindje. Maar Quinten Hermans of Michael Vanthourenhout maken ook wel kans.'

