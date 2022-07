Zaterdag heeft Remco Evenepoel voor de tweede keer de Clásica San Sebastián op zijn naam geschreven. Hij won na een lange solo. Tiesj Benoot werd op 2:31 derde. Ook in 2019 was Evenepoel al de beste in het Baskenland.

Met de Clasica San Sebastian kon het peloton, fris van een hoogtestage of ietwat vermoeid uit de Tour, maar hopend op een supercompensatie zich uitleven in het Baskenland. Titelverdediger was Neilson Powless, maar die was er niet bij aan de start, grote favoriet was Remco Evenepoel, maar ook van Tadej Pogacar, Simon Yates, Bauke Mollema en enkele anderen werd verwacht strijd te leveren.

Nadat in startplaats Donostia het startschot werd gegeven, sprongen al meteen heel wat renners weg uit het peloton. Uiteindelijk zou zich een groep van negen afscheiden: Jon Barrenetxea, Fabian Grellier., Oscar Cabedo, Martijn Tusveld, Casper Pedersen, Manuele Boaro, Ibai Azurmendi, Eugenio Sanchez en Theo Delacroix.

In het peloton controleerde Quick-Step Alpha Vinyl, samen met Team BikeExchange en UAE Team Emirates en lieten ze het tijdsverschil nooit hoger komen dan drie minuten. Toen Quick-Step het tempo de hoogte injaagde, kregen de koplopers het lastig en op de Jaizkibel werden de koplopers ingerekend.

De finale begon dus al vroeg, 2 kilometer later en net voor de top moest Tadej Pogacar de groep met favorieten laten rijden. Eerder moesten ook al Juan Ayuso en Maximilian Schachmann lossen. Tom Dumoulin zou evenmint meedoen om de zege.

In de afdaling gebeurden geen ongelukken, het was wachten op de volgende klim, de steile Erlaitz, 3,8 km aan 10,6 procent. Het was Esteban Chaves die als eerste aan de boom schudde, Evenepoel, Simon Yates en Daniel Martinez gingen mee in zijn wiel. De vrolijke Colombiaan kon zijn hoge tempo niet aanhouden en op 46 kilometer ging Evenepoel versnellen. Alleen Simon Yates wist anderhalve kilometer lang zijn spoor te volgen, maar ook de Brit moest voor de bijl.

Met 42 seconden voorsprong op Yates rondde Evenepoel de top, daarna volgde een groepje met Tiesj Benoot, Bauke Mollema, Carlos Rodriguez en Pavel Sivakov. Evenepoel verzwakte niet, maar wel moest hij nog de laatste klim van de dag overwinnen, de Murgil-Tontorra, 2,1 kilometer aan 10,1 procent, waarna het nog 8 kilometer naar de finish was. Achter hem splitte de groep en trokken met Rodriguez en Sivakov de INEOS Grenadiers in de tegenaanval.

Op Evenepoel stond geen maat. Sivakov liet nog zijn ploegmaat achter op de laatste klim, maar zou Evenepoel niet meer bijbenen. Die bouwde zijn voorsprong uit naar 1:45 op Sivakov op de top en soleerde naar de zege. Sivakov eindigde als tweede, Tiesj Benoot stoomde nog naar een derde plaats.

Het is de elfde zege van het seizoen voor Evenepoel. Eerder won hij een rit in de Ronde van Valencia (2.Pro), de tijdrit en de eindstand in de Ronde van de Algarve (2.Pro), Luik-Bastenaken-Luik (WT), drie ritten en de eindstand in de Ronde van Noorwegen (2.Pro), de tijdrit in de Ronde van Zwitserland (WT) en het Belgisch kampioenschap tijdrijden.

