De Belgische renner Ben Hermans (33) won een tweede rit op rij in de Ronde van Utah. Hij verstevigde daarmee zijn leiderstrui.

Hermans, actief bij Israël Cycling Academy, kwam alleen aan in North Salt Lake. Hij hield thuisrijder Kyle Murphy zeven seconden achter zich, met in zijn zog de Deen Niklas Eg.

In de stand verstevigt Hermans zo zijn leiderstrui. De Belg veroverde die gisteren na zijn eerste overwinning in Utah o op de Powder Mountain. Vorig jaar greep hij met een tweede plaats net naast de eindwinst, in 2014 werd hij vierde. 2019 lijkt dus zijn moment de gloire te worden in Utah.

'De race is zo zwaar dat er niet veel tactiek bij komt kijken: je hebt de benen, of je hebt ze niet. Je kan de hitte en de hoogte aan, of je kan dat niet. Zelf ben ik echt goed op grote hoogte als het echt warm is en daarom hou ik zo van deze koers', verklaarde hij woensdag al.

Zondag eindigt de rittenkoers. Vandaag staat een rit van 86 kilometer gepland, in en rond Salt Lake City. Na de Ronde van Oostenrijk kan de ervaren Hermanszijn tweede ronde van het jaar winnen.