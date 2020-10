Ben O'Connor heeft woensdag de zeventiende etappe in de Giro gewonnen. De 24-jarige Australiër van NTT Pro Cycling maakte deel uit van de vroege vlucht en soleerde naar de zege op de slotklim. João Almeida behoudt de roze leiderstrui.

De dinsdagrit werd een prooi voor de vroege vluchters in de loodzware slotweek van deze Giro. Met de etappe van woensdag wachtte het peloton andermaal een stevige opdracht van 203 km doorheen de Dolomieten. In Bassano del Grappa werd het startschot gegeven en wachtte de renners na zo'n 40 'vlakke' kilometers vervolgens vier zware beklimmingen. Beginnen deden ze met de Forcella Valbona, 22 km aan 6,6%, daarna de Monte Bondone, 20 km aan 6,8%, vervolgens de Passo Durone, 10,4 km aan 6% en finaal wachtte de slotklim naar Madonna di Campiglio, 12,5 km aan 5,7%, al vlakken de laatste twee kilometer wel een beetje af.

Na het succes van dinsdag met Jan Tratnik in de vroege vlucht voelden veel renners zich geïnspireerd om een aanval te wagen. Sander Armée trok even op pad met nog vier anderen, maar zonder succes.

Uiteindelijk zou de eerste klim van de dag het verschil maken en een groep van 18 renners scheidde zich af van het peloton met onder meer onze landgenoten Thomas De Gendt en Harm Vanhoucke voor Lotto Soudal. Het peloton gaf zich daarna snel gewonnen, volgde op vijf minuten en het was Ruben Guerreiro die vooraan de bergpunten meegraaide op de Valbona en zo de bergtrui overnam van Giovanni Visconti. Ook op de volgende klim pakte hij de volle buit, voor Thomas De Gendt.

In de afdaling vond Cataldo het welletjes in de groep van 19 en de renner, één van de vier van Movistar vooraan, versnelde. Een tijdlang trok hij alleen op pad, uiteindelijk zouden één na één enkele renners terugkeren en kregen we tien leiders op de derde klim van de dag, de Passo Durone. Onze beide landgenoten waren bij de pinken en draaiden knap mee vooraan.

Het peloton volgde al op acht minuten, de winnaar zat vooraan. Met nog enkel de slotklim voor de kiezen had Thomas De Gendt geen zin om te wachten en versnelde hij een paar keer op het stuk vals plat voor de finale. Zonder succes, we trokken met tien naar de Madonna di Campiglio, goed voor 12,5 km klimwerk.

De Gendt had duidelijk z'n zinnen gezet op deze rit, want op de slotklim bepaalde hij in de eerste kilometers het tempo. Op 9 km versnelde hij even, maar zonder succes. De kopgroep dunde wel uit. Vervolgens was het Ben O'Connor, tweede dinsdag, die op de trappers ging staan en een klein gaatje sloeg. Achter hem volgde nog een kwartet met De Gendt, Rohan Dennis, Pernnsteiner en Zakarin. Vanhoucke had de rol moeten lossen.

Intussen was het ook het peloton aan de slotklim gestart en zette Kelderman twee mannetjes op kop, maar ook Almeida was nog steeds goed omringd. Vooraan had Ben O'Connor intussen 20 seconden verzameld, De Gendt wilde nog wel naar hem toe, en versnelde waardoor Dennis moest lossen in de achtervolging, maar hem bijbenen zou hij niet meer doen. Het was Pernsteiner die nog wegsprong en het dichtst kwam, maar ook hij zou vrede moeten nemen met een tweede plaats. De Gendt zou als derde finishen.

In het peloton met favorieten had Sunweb intussen de koppositie opnieuw aan Deceuninck - Quick-Step gelaten, toen een halve aanval van Hindley werd gepareerd door Masnada op 5,5 km van het eind. De klim baarde voor de rest een dode muis. Net zoals dinsdag bleven echte aanvallen uit, de krachten worden duidelijk gespaard voor de rit met de Stelvio van donderdag.

