Ben O'Connor (AG2R) heeft de negende etappe in de Tour de France gewonnen. De 25-jarige Australiër rondde in de tweede Alpenrit een lange vlucht succesvol af. Na 144,9 kilometer van Cluses naar Tignes had hij 5:07 voor op de Italiaan Mattia Cattaneo. Diens landgenoot Sonny Colbrelli, die als sprinter om de groene trui strijdt, werd op 5:34 verrassend derde.

O'Connor reed ook een hele tijd virtueel in het geel, maar uiteindelijk behield Tadej Pogacar (UAE Emirates), in de rit zesde op 6:02, de leiding in het algemeen klassement. De 22-jarige Sloveen heeft 2:01 voor op O'Connor. De Colombiaan Rigoberto Uran is op 5:18 derde. Voor O'Connor is het de vijfde profzege, de eerste dit seizoen en de tweede in een grote ronde. Vorig jaar won hij de zeventiende rit in de Giro.

Maandag kunnen de renners in Tignes van een rustdag genieten. Dinsdag brengt de tiende etappe hen van Albertville naar Valence. De kans is groot dat daar na 190,7 kilometer om de bloemen gesprint wordt.

