Sam Bennett (28) heeft in de Binckbank Tour een tweede ritzege op rij behaald. De renner van BORA-Hansgrohe haalde het dit keer voor een andere Belg, Jasper Philipsen, en behoudt ook de leiderstrui.

Het peloton reed door West-Vlaanderen en verplaatste zich van Blankenberge naar Ardooie, een rit over 169,1 kilometer. Net zoals gisteren trok Baptiste Planckaert in de aanval. De leider in het Checkpointklassement kreeg vier metgezellen mee: Thomas Sprengers, de Nederlander Jesper Asselman, de Tsjech Josef Cerny, de Australiër Robert Stannard en de Fransman Damien Gaudin.

Al snel werd duidelijk dat het peloton het weer perfect getimed had. Op vijf kilometer van de streep rekende de spurtersploegen het zestal in. Bennett voerde uiteindelijk een bisnummer op in Ardooie. Jasper Philipsen (UAE Emirates) strandde in zijn wiel op een tweede plaats.

De Nederlander Dylan Groenewegen vervolledigde het podium. Met Amaury Capiot (6e), Nikolas Maes (8e) en Timothy Dupont (10e) konden nog drie Belgen uitpakken met een toptiennotering.

Woensdag werkt het peloton in de derde etappe 166,9 kilometer af, met start en aankomst in Aalter, waar ook ruimte zal zijn voor een nagedachtenis aan Bjorg Lambrecht. De 22-jarige renner werd begraven in Knesselare.