Sam Bennett heeft de slotetappe van de Tour de France gewonnen. De Ier was in de sprint duidelijk sneller dan wereldkampioen Mads Pedersen en Peter Sagan. Tadej Pogacar was al zeker van eindwinst bij zijn debuut.

De aanloop werd traditioneel gekenmerkt door fotosessies met de eindwinnaars van de algemene klassementen. Tadej Pogacar, in het geel, maar ook eigenaar van de bollen- en jongerentrui, mocht van het peloton zijn ploegmakkers van UAE Team Emirates uitgebreid bedanken. Ook de Slovenen in koers, Mohoric, Mezgec, Polanc en Roglic mochten mee op de foto. Roglic, de Sloveen van Jumbo-Visma, verrassend uit het geel gereden in de tijdrit zaterdag, kwam sportief zijn jongere landgenoot groeten voor de camera's. De wedstrijd kwam pas echt op gang wanneer de karavaan de lichtstad binnenreed voor de 7 lokale ronden, met weinig publiek langs de Parijse straten. De autoriteiten hadden een limiet gesteld van 5000 toeschouwers. Verschillende groepjes met daarin als bekendste namen Keukeleire, Van Asbroeck en Kwiatkowski probeerden te ontsnappen zonder succes. Een groepje met Max Schachmann, Pierre-Luc Périchon, Connor Swift en Greg Van Avermaet hield het langste vol. De spurtersploegen hielden een strak tempo in het peloton, waardoor na 122 km kon worden gespurt. Groene trui Sam Bennett, die tijdens de etappe zijn trui veiligstelde, zette de kers op de taart met een knappe sprintoverwinning, voor Mads Pedersen en Peter Sagan.