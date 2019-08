Tiesj Benoot (25) vertrekt na dit wielerseizoen bij Lotto-Soudal en gaat voor Team Sunweb rijden. Dat heeft de Duitse formatie bekendgemaakt.

De Belgische renner keek al geruime tijd uit naar een nieuwe ploeg. Zijn contract bij Lotto-Soudal liep af op het einde van dit seizoen en hij claimde meermaals op zoek te zijn naar een andere uitdaging. Die vindt Benoot nu dus bij Team Sunweb, waar onder andere ook Jan Bakenlants en de Nederlandse ronderenner en tijdritspecialist Tom Dumoulin actief zijn.

Benoot tekende een contract tot eind 2021. Op zijn palmares staat voorlopig enkel Strade Bianche (2018). 'Ik kijk uit naar een professioneel team dat wetenschappelijk diepgang biedt. Zo hoop ik een volgende stap te zetten in mijn carrière. Team Sunweb heeft een sterke ploeg met klassieke renners waarmee ik hoop mooie resultaten te behalen in de volgende jaren', zegt Tiesj Benoot op de website van zijn nieuwe ploeg.

Ook ploegleider Marc Reef is tevreden met de komst van de Belg: 'We volgden Tiesj al een tijdje en hadden al meermaals contact in het verleden. We hopen met Sunweb hem te kunnen bijstaan in zijn verdere ontwikkeling en van hem zo een zo sterk mogelijke coureur maken. Hij toonde zijn kwaliteiten al uitgebreid in Tirréno Adriatico, de Ronde van Zwitserland en de Dauphiné.'