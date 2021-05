Egan Bernal (Ineos Grenadiers) heeft maandag de ingekorte koninginnenetappe in de Ronde van Italië (WorldTour), over 153 kilometer tussen Sacile en Cortina d'Ampezzo, op zijn naam gebracht.

De 24-jarige Colombiaanse rozetruidrager trok op de laatste klim, de Passo Giau, in de aanval en finishte solo. De Fransman Romain Bardet (DSM) en de Italiaan Damiano Caruso (Bahrain Victorious) werden tweede en derde op 27 seconden. In het klassement vergroot Bernal zijn voorsprong tot 2:24 op eerste achtervolger Caruso. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) moest al vroeg de andere klassementsrenners laten rijden. Hij kan de hoop op een goed eindklassement in Milaan opbergen.

De Giro-organisatie besliste deze morgen door het slechte weer de Passo Fedaia (eerste categorie) en de Passo Pordoi (buiten categorie), het dak van de Giro, uit het parcours te laten vanwege het slechte weer. Van de oorspronkelijke 212 wedstrijdkilometers bleven er nog 153 over. De start werd met 40 minuten verlaat.

Na het vertrek reden al snel 24 renners weg, waarbij met Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix) en Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) twee Belgen. Vervaeke en Vanhoucke waren echter niet bij de pinken toen Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), Gorka Izagirre (Astana), Antonio Pedrero (Movistar), Davide Formolo (UAE), Vincenzo Nibali en Amanuel Ghebreigzabhier (beiden Trek-Segafredo) voorin wegreden. De overige vluchters lieten zich niet veel later inlopen door het peloton. Daar moest Remco Evenepoel intussen lossen. Evenepoel kende een totale offday en eindigde op grote afstand.

Op de overgebleven slotklim, de Passo Giau, trok rozetruidrager Egan Bernal in de aanval. De Colombiaan rolde alle koplopers op en ging solo de afdaling in naar Cortina d'Ampezzo. Hij bleef vooruit en demonstreerde nog maar eens zijn meesterschap. Het is voor Bernal zijn tweede etappezege in de Giro dit jaar. Eerder won hij ook de negende rit naar Campo Felice.

Dinsdag wacht de renners in de Giro een tweede rustdag.

De 24-jarige Colombiaanse rozetruidrager trok op de laatste klim, de Passo Giau, in de aanval en finishte solo. De Fransman Romain Bardet (DSM) en de Italiaan Damiano Caruso (Bahrain Victorious) werden tweede en derde op 27 seconden. In het klassement vergroot Bernal zijn voorsprong tot 2:24 op eerste achtervolger Caruso. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) moest al vroeg de andere klassementsrenners laten rijden. Hij kan de hoop op een goed eindklassement in Milaan opbergen.De Giro-organisatie besliste deze morgen door het slechte weer de Passo Fedaia (eerste categorie) en de Passo Pordoi (buiten categorie), het dak van de Giro, uit het parcours te laten vanwege het slechte weer. Van de oorspronkelijke 212 wedstrijdkilometers bleven er nog 153 over. De start werd met 40 minuten verlaat.Na het vertrek reden al snel 24 renners weg, waarbij met Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix) en Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) twee Belgen. Vervaeke en Vanhoucke waren echter niet bij de pinken toen Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), Gorka Izagirre (Astana), Antonio Pedrero (Movistar), Davide Formolo (UAE), Vincenzo Nibali en Amanuel Ghebreigzabhier (beiden Trek-Segafredo) voorin wegreden. De overige vluchters lieten zich niet veel later inlopen door het peloton. Daar moest Remco Evenepoel intussen lossen. Evenepoel kende een totale offday en eindigde op grote afstand.Op de overgebleven slotklim, de Passo Giau, trok rozetruidrager Egan Bernal in de aanval. De Colombiaan rolde alle koplopers op en ging solo de afdaling in naar Cortina d'Ampezzo. Hij bleef vooruit en demonstreerde nog maar eens zijn meesterschap. Het is voor Bernal zijn tweede etappezege in de Giro dit jaar. Eerder won hij ook de negende rit naar Campo Felice.Dinsdag wacht de renners in de Giro een tweede rustdag.