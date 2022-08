Dan Bigham heeft het werelduurrecord van Victor Campenaerts gevoelig scherper gesteld. De 30-jarige Brit klokte op de wielerbaan in het Zwitserse Grenchen een nieuwe toptijd van 55,548 kilometer in exact een uur. Victor Campenaerts zette op 16 april 2019 in de Velodromo Bicentenario in het Mexicaanse Aguascalientes 55,089 kilometer op de klok.

Bigham koos voor een ietwat ongewone aanpak, waarbij hij eerder kalm van start ging en onder de gemiddelde rondetijden bleef van eerdere werelduurrecordaanvallen. In het laatste deel van het uur voerde hij het tempo op om er het laatste kwartier alles uit te persen. Met succes, want de Brit liep alsmaar meer uit op de tijd van Campenaerts en zette uiteindelijk 55,548 kilometer neer, bijna 500 meter beter dan de Belg.

Bigham heeft heel wat ervaring in het baanwielrennen en bemachtigde in oktober voig jaar het Britse werelduurrecord (54,723 kilometer) van Bradley Wiggins. Hij komt slechts sporadisch op de weg in actie en is geen profrenner. Dit jaar eindigde hij als tweede in het Britse kampioenschap tijdrijden en als twaalfde in de tijdrit op de Commonwealth Games.

'Ik ben opgewonden over het vooruitzicht om te zien wat ik weer tegen de klok kan doen, met de steun van het team achter me', blikte Bigham, die momenteel aan de slag is als performance engineer voor INEOS Grenadiers, in aanloop naar zijn aanval vooruit. 'Fysiek ben ik vooruitgegaan sinds ik deel uitmaak van INEOS Grenadiers. Hoe hoog mijn werkdruk ook is, het is fijn om alles wat ik doe op één plek te hebben. Het betekent dat ik veel georganiseerder kan zijn in hoe en wanneer ik kan trainen. Het is geweldig om ideeën uit te wisselen met zoveel fantastische mensen binnen het team.'

Bigham koos voor een ietwat ongewone aanpak, waarbij hij eerder kalm van start ging en onder de gemiddelde rondetijden bleef van eerdere werelduurrecordaanvallen. In het laatste deel van het uur voerde hij het tempo op om er het laatste kwartier alles uit te persen. Met succes, want de Brit liep alsmaar meer uit op de tijd van Campenaerts en zette uiteindelijk 55,548 kilometer neer, bijna 500 meter beter dan de Belg. Bigham heeft heel wat ervaring in het baanwielrennen en bemachtigde in oktober voig jaar het Britse werelduurrecord (54,723 kilometer) van Bradley Wiggins. Hij komt slechts sporadisch op de weg in actie en is geen profrenner. Dit jaar eindigde hij als tweede in het Britse kampioenschap tijdrijden en als twaalfde in de tijdrit op de Commonwealth Games. 'Ik ben opgewonden over het vooruitzicht om te zien wat ik weer tegen de klok kan doen, met de steun van het team achter me', blikte Bigham, die momenteel aan de slag is als performance engineer voor INEOS Grenadiers, in aanloop naar zijn aanval vooruit. 'Fysiek ben ik vooruitgegaan sinds ik deel uitmaak van INEOS Grenadiers. Hoe hoog mijn werkdruk ook is, het is fijn om alles wat ik doe op één plek te hebben. Het betekent dat ik veel georganiseerder kan zijn in hoe en wanneer ik kan trainen. Het is geweldig om ideeën uit te wisselen met zoveel fantastische mensen binnen het team.'