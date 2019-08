De 15e editie van de BinckBank Tour gaat maandag van start met een vrij sterk deelnemersveld. De Belgische-Nederlandse rittenkoers tekende een divers parcours uit voor de renners.

Alle WorldTour-teams staan volgende week aan de start in Beveren, naast de professioneel continentale ploegen Sport Vlaanderen-Baloise, Roompot-Charles, Total-Direct Energie, Wanty-Groupe Gobert, Wallonie-Bruxelles. Woensdag is er in Aalter een huldebetoon aan de onlangs verongelukte Bjorg Lambrecht.

Er zijn de vlakke etappes, er is een individuele tijdrit en de rit in Houffalize is er eentje voor de pocketklimmers. Blikvangers zijn onder andere Greg Van Avermaet, Tim Wellens, Zdenek Stybar, Laurens De Plus, Niki Terpstra, Oliver Naesen, Philippe Gilbert, Bob Jungels, Sep Vanmarcke en Tiesj Benoot.

De sprinters mogen het verschillende malen onder elkaar uitvechten wie de snelste wordt in de Lage Landen en de organisatoren kunnen daarvoor rekenen op de aanwezigheid van Dylan Groenewegen, Jasper Philipsen, Alvaro Hodeg, Sam Bennett, Edward Theuns, Timothy Dupont, Mike Teunissen en Arnaud Démare.

In de derde rit volgt dan het rouwmoment voor Lambrecht, die in de Ronde van Polen aan zijn verwondingen overleed na een val. 'We waren zo fier dat we de start en aankomst van de derde etappe van de BinckBank Tour kregen toegewezen in Aalter. Maar de euforie is helemaal omgeslagen toen we het overlijden van Bjorg Lambrecht vernamen', verduidelijkt schepen Dirk De Smul. 'We laten de festiviteiten echter doorgaan maar met een zwart randje. Daarom hebben wij in samenspraak met de organisatoren beslist een moment van stilte te houden voor de aanvang van de rit.'