De Eritreeër Biniam Girmay (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) pakt de bloemen in Gent-Wevelgem, voor Christophe Laporte (Fra) en Dries Van Gestel.

De Eritreeër Biniam Girmay (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) heeft zondag Gent-Wevelgem (WorldTour) op zijn naam geschreven. Hij is de eerste Afrikaan op de erelijst.

Debutant Girmay haalde het na 249 kilometer tussen Ieper en Wevelgem na een sprint met vier. Daarin haalde de 21-jarige Eritreeër het voor de Fransman Christophe Laporte, Dries Van Gestel en Jasper Stuyven.

Topfavoriet Wout van Aert mengde zich niet in de debatten.

Op de erelijst is Girmay, de vicewereldkampioen bij de beloften, de opvolger van Wout van Aert.

