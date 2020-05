Het succes van de NBA-docu The Last Dance inspireert ESPN om nieuw materiaal uit te brengen.

Het was eigenlijk de bedoeling dat The Last Dance, de docureeks die het verhaal vertelt van de Chicago Bulls en Michael Jordan, pas in juni uitgebracht werd, wanneer de play-offs van de NBA gespeeld worden. Maar de coronacrisis, die de basketcompetitie in de Verenigde Staten voor onbepaalde tijd stillegde, besliste er anders over.

Daarop liet ESPN, het Amerikaanse kabeltv-netwerk dat 24 uur per dag sportprogramma's uitzendt, The Last Dance al veel eerder los op het grote publiek. En dat bleek een goeie zet, want de documentaire heeft gemiddeld zo'n 6 miljoen kijkers per aflevering (bij ons is de tiendelige reeks ook te bekijken op Netflix).

Dat inspireerde ESPN om binnenkort ook een aantal andere documentaires naar buiten te brengen.

Een daarvan is Lance, een tweedelige docu over Lance Armstrong. De in totaal vier uur durende film vertelt het verhaal van de opkomst van de Amerikaanse renner, zijn strijd met teelbalkanker, zijn zeven opeenvolgende Tourwinsten en zijn val nadat bekend werd dat hij betrokken was bij een van de grootste dopingschandalen in het wielrennen.

In Lance komt niet alleen de renner aan het woord, maar ook een hele resem bevoorrechte getuigen: ploegmaats, vrienden, rivalen en journalisten. Zo worden alle mogelijke kanten van het verhaal belicht.

Het eerste deel zal op ESPN in première gaan op 24 mei, het tweede deel op 31 mei. Wanneer de serie in België te zien zal zijn, is nog niet bekend, maar geïnteresseerden kunnen zich op Netflix al opwarmen met Stop At Nothing: The Lance Armstrong Story.

