Voormalig Tourwinnaar en ploegleider Bjarne Riis maakt zijn rentree in de UCI WorldTour. Hij wordt teambaas van WorldTourploeg NTT.

Wielerploeg NTT maakte bekend dat Virtu Cycling, waarvan Riis (55) een van de eigenaren is, mede-eigenaar wordt van de WorldTour-ploeg. NTT Pro Cycling is de nieuwe naam van de Zuid-Afrikaanse ploeg Dimension Data van teambaas Douglas Ryder en is het huidige team van Victor Campenaerts.

De Deen won de Ronde van Frankrijk in 1996, maar gaf later toe doping te hebben gebruikt. Hij was ploegleider van CSC, Saxo Bank en Tinkoff en werd in de afgelopen jaren ervan beschuldigd dat hij volledig op de hoogte was van dopinggebruik van verschillende renners uit zijn ploegen. Riis had enkele jaren geleden al aangegeven met het bedrijf Virtu Cycling terug te willen keren in de WorldTour.

De vrouwenploeg van Virtu Cycling boekte succes in 2019 met de Italiaanse Marta Bastianelli, die de Ronde van Vlaanderen won. Het team hield aan het einde van het seizoen echter op te bestaan.

BREAKING NEWS



Virtu Cycling has acquired a minority stake in @NTTProCycling. The agreement will see former Tour de France winner Bjarne Riis assume the role of Team Manager.



Full statement: https://t.co/sxNq7GHBST pic.twitter.com/JaCqiaUyWq — NTT Pro Cycling (@NTTProCycling) January 8, 2020

