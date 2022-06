Lotte Kopecky heeft zich donderdag voor het vierde jaar op rij tot Belgisch kampioene tijdrijden gekroond. Kopecky legde de 23,1 kilometer in en rond Gavere af in 31:12, goed voor een gemiddelde snelheid van 44,41 kilometer per uur. Shari Bossuyt werd tweede in een tijd van 32:16. Britt Knaven vervolledigde het podium met een eindtijd van 32:20.

Aan het eerste tussenpunt, na 5,8 kilometer, werd meteen duidelijk dat Lotte Kopecky aan een bijzonder sterke tijdrit bezig was. De leading lady van het Belgische wielrennen klokte er af na 7:39, net 13 seconden sneller dan Julie Van De Velde en 15 seconden sneller dan Sara Van De Vel. Shari Bossuyt zette een tijd neer van 8:00 en Britt Knaven 8:02. Lotte Kopecky kreeg al vrij snel Julie Van De Velde, die een minuut voor haar gestart was, in het vizier. Blijkbaar gaf haar dat nog meer vleugels.

Kopecky knalde over Van De Velde heen en zou niet meer in de problemen komen. Ze bleef de grote molen netjes ronddraaien en kon op de technische stukken, een heel klein foutje niet te na gesproken toen ze net iets te enthousiast een bocht aansneed, verder afstand nemen van haar concurrenten. Shari Bossuyt had zich dan al verzekerd van de dichtste ereplaats. Sara Van De Vel eigende zich de vierde plaats toe op 1:09, Julie Van De Velde werd vijfde op 1:21.

Het is voor de vierde keer op rij dat Lotte Kopecky de Belgische driekleur bij de elite in het tijdrijden mag omgorden. Eerder deed ze dat al in Middelkerke (2019), Koksijde (2020) en Ingelmunster (2021). Zondag verdedigt Lotte Kopecky ook haar titel op de weg aan de kust in Middelkerke. Daar kan ze een drie op drie halen na eerdere overwinningen in het BK van Anzegem (2020) en Waregem (2021).

