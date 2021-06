BK tijdrijden: Yves Lampaert houdt Remco Evenepoel van titel

Yves Lampaert (Deceuninck - Quick-Step) heeft zich woensdag in Ingelmunster een tweede keer tot Belgisch kampioen tijdrijden gekroond. In eigen gouw was de 30-jarige West-Vlaming over 38 kilometer twintig seconden sneller dan zijn teamgenoot Remco Evenepoel, die als topfavoriet gestart was. Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts werd op veertig seconden derde.