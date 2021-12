BK veldrijden in Middelkerke gaat volgende maand toch door

Het Belgisch kampioenschap veldrijden van volgende maand in Middelkerke kan toch doorgaan, zo is bevestigd aan persagentschap Belga. 'We zijn op een serene manier tot een akkoord gekomen', aldus Nathalie Clauwaert, algemeen directeur van Belgian Cycling.

Jean-Marie Dedecker op 9 november 2021.