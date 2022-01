Wout van Aert gaf woensdag aan dat hij past voor het WK veldrijden in Amerika eind januari, Mathieu van de Poel geeft forfait wegens rugproblemen. "Dit opent kansen, maar voor mij blijft Tom Pidcock de grote favoriet", aldus bondscoach Sven Vanthourenhout.

De bondscoach was uiteraard al langer op de hoogte van de plannen van Wout van Aert. 'Plan A was altijd dat hij niet zou deelnemen aan het WK. Uiteraard hoop je ergens dat daar nog verandering in zou komen, zeker omdat hij zo sterk reed, maar ik was tegelijkertijd ook realistisch. Hij geeft de voorkeur aan een lang trainingsblok richting het voorjaar. Uiteraard is dat jammer voor ons, maar het is een keuze die we moeten respecteren. Wout is de voorbije jaren een andere renner geworden. Een extra wereldtitel in het veld is mooi, maar gaat zijn carrière niet veranderen, terwijl een overwinning in Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen dat wel doet.'

Voor de bondscoach is Pidcock de grote favoriet. 'Hij was voor mij al de grote kandidaat-winnaar nog voor Mathieu forfait gaf. En dat is hij nu nog meer. Hij is iemand die zijn wedstrijden perfect kan uitkiezen en heel hard kan toeleven naar een groot doel. Dat zag je al op de Olympische Spelen. Hij en Kurt (Bogaerts, z'n trainer, red.) zijn ongelooflijk sterk in hun planning en structuur richting een groot doel. Als Tom meedoet om te winnen, dan doet hij ook echt mee om te winnen. Het is niet dat ik de druk wil verleggen. Dat is gewoon een realistische vaststelling. Hij heeft nu ook de klassiekers en met de Vuelta een eerste grote ronde in de benen. Je ziet dat hij dit seizoen nog meer inhoud heeft en z'n cilinder vergroot is. Dat hebben onze veldrijders niet en zorgt er voor dat hij topfavoriet is.'

Al mogen de Belgen wel dromen. 'Natuurlijk', eindigde hij. 'Een WK zonder Mathieu en Wout schept kansen. Als Eli Iserbyt en Toon Aerts in orde zijn, mogen ze zeker dromen. Dat heb ik hen ook al gezegd, maar dan moeten ze wel voorbij Tom Pidcock, de grote favoriet.'

