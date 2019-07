Goed nieuws voor Thomas De Gendt en andere aanvalslustige renners. De organisatie van de Ronde van Frankrijk pakt uit met een nieuw systeem om bonificatieseconden te verdienen op acht verschillende cols onderweg.

Het was Tourbaas Christian Prudhomme die het nieuws bekend maakte. "We willen de aanvallers belonen. De top drie die over deze acht Mûrs komt, verdienen respectievelijk acht, vijf en twee seconden voor het algemene klassement." Voor de klassementsrenners kan het een extra trigger vormen om vroeg in de aanval te trekken. De organisatie hoopt zo ook de soms minder interessante heuveletappes wat aantrekkelijker te maken.

Nieuw is het bonificatiesysteem zeker niet. In het verleden vielen al seconden te rapen aan de finish. Veel positieve invloed op het verloop van de ritten had dit echter niet. De volgende weken krijgt het systeem dus een vernieuwde kans.

Overzicht van de cols:

- Derde etappe: op de Côte de Mutigny

- Zesde etappe: Col des Chevrères

- Achtste etappe: Côte de la Jaillière

- Negende etappe: Côte de Saint-Just

- Twaalfde etappe: Hourquette d'Ancizan

- Vijftiende etappe: Mûr de Péguère

- Achttiende etappe: Col du Galibier

- Negentiende etappe: Col de L'Iseran