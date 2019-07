De Brit Simon Yates heeft de twaalfde rit in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. De Fransman Julian Alaphilippe behoudt zijn gele trui.

Simon Yates bleef na 209,5 kilometer tussen Toulouse en Bagnères-de-Bigorre in een spurt met drie de Spanjaard Peio Bilbao (Astana) en de Oostenrijker Gregor Mühlberger (BORA-hansgrohe) voor.

De renners mochten zich opmaken voor een etappe met stevig wat kilometers bergop, met in het slot de Col de Peyresourde en de Hourquette d'Ancizan. Yates, Bilbao en Mühlberger begonnen met drie aan de laatste kilometers. Yates had nog de meeste kracht in de benen en hield Bilbao en Mühlberger in de spurt af.

Alaphilippe reed een tiental minuten later met de rest van het peloton over de meet. De Fransman houdt in de stand de Brit Geraint Thomas achter zich. Morgen staat de renners een individuele tijdrit van 27,2 kilometer te wachten in Pau.