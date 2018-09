Brit Simon Yates wint Vuelta, laatste rit is voor Elia Viviani

Thomas De Gendt verovert zoals bekend de bergtrui

De slotetappe, 112,3 kilometer lang tussen Alcorcon en Madrid, stelde zoals gebruikelijk weinig voor en liep uit op een massaspurt. Elia Viviani leek te ver te zitten om kans te maken op winst, maar schudde in de laatste meters een enorme versnelling uit de benen en liet de achtervolgers kansloos. De Slovaak Peter Sagan (BORA-hansgrohe) eindigde als tweede, de Italiaan Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) moest tevreden zijn met het brons.

Britten boven

Simon Yates volgt als eindwinnaar zijn landgenoot Chris Froome op. De Brit, die dat jaar ook de Ronde van Frankrijk op zijn naam schreef, verscheen nu in Spanje niet aan de start.

Met zijn eindzege zet Yates trouwens een opmerkelijke reeks voort: de voorbije Vuelta is de vijfde grote ronde op rij waarin een Brit de beste is, na drie keer Froome in de Tour/Vuelta/Giro, en Geraint Thomas in de Tour.

Het is voor het eerst dat één land, het Verenigd Koninkrijk, erin slaagt met drie verschillende renners de drie grote rondes in één jaar te winnen.