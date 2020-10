Caleb Ewan heeft woensdag de 108e Scheldeprijs op zijn naam geschreven. De 26-jarige Australiër was in een massasprint sneller dan de Duitser Pascal Ackermann en de Italiaan Niccolo Bonifazio.

Zoals meermaals gebeurde de voorbije jaren ontsierde een spectaculaire valpartij in de laatste honderden meters de sprint in Schoten.

De Scheldeprijs startte dit jaar omwille van de verscherpte coronamaatregelen in Nederland niet in Terneuzen. Dat was de voorbije twee jaar de vaste startplaats van de sprintklassieker geworden.

Ewan volgt op de erelijst de ongelukkige Fabio Jakobsen op. De Nederlander van Deceuninck-Quick Step won de voorbije twee jaar op de Churchilllaan in Schoten, maar revalideert momenteel nog na zijn zware val in de Ronde van Polen begin augustus. Tom Boonen blijft de laatste Belgische winnaar in 2006. De Scheldeprijs stond aanvankelijk op 8 april geprogrammeerd maar werd naar het najaar verschoven door de coronacrisis.

