Caleb Ewan (Lotto Soudal) heeft vrijdag de zevende etappe in de 104e Ronde van Italië gewonnen. Na 181 kilometer van Notaresco naar Termoli was de 26-jarige Australiër de snelste in een massasprint.

De Italiaan Davide Cimolai werd tweede, Tim Merlier derde.

Attila Valter (Groupama-FDJ) behield de roze leiderstrui. De 22-jarige Hongaar heeft 11 seconden voor op Remco Evenepoel. De Colombiaan Egan Bernal is op 16 seconden derde.

Voor Ewan was het de tweede ritzege in deze Giro. Woensdag was hij al de snelste in de vijfde etappe. Met ook nog een rit in de UAE Tour (WT) zit hij dit seizoen aan drie zeges.

In de achtste etappe overbruggen de renners zaterdag 170 kilometer tussen Foggia en Guardia Sanframondi, het zuidelijkste punt in deze Giro. Die etappe wordt lastiger. Onderweg wordt de Bocca Della Selva (18,9 km aan 4,6 procent) beklommen. De top daarvan ligt op vijftig kilometer van de finishlijn. Die is getrokken op een drie kilometer lange steile slotklim, met pieken tot 15 procent.

