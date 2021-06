Caleb Ewan (26) verlaat de Ronde van Frankrijk. De Australische spurtbom van Lotto Soudal liep een complexe breuk op in zijn rechtersleutelbeen bij een valpartij in de sprint in de derde etappe. Woensdag gaat Ewan onder het mes. Dat meldt zijn team maandagavond.

'Ik herinner me niet veel van de val, want het gebeurde erg snel', reageert Ewan in een persbericht. 'Ik herinner me dat ik vroeg wou aanzetten in de bocht. We begonnen links te sprinten. Ik zag dat de jongens vooraan naar rechts opschoven, waardoor ik moest inhouden. Toen dat gebeurde, kwam ik naast Peter Sagan terecht. Onze wielen zaten vlakbij elkaar. En toen Merlier naar rechts ging, raakte ik het wiel. Ik realiseerde me vrij snel dat mijn Tour voorbij was. Wanneer je valt, voel je gewoonlijk niet veel pijn door de adrenaline. Maar nu had ik meteen veel pijn. Toen de medische staf op mijn sleutelbeen duwde, voelde ik het klikken. Ik wist onmiddellijk dat het niet oké was.'

'Ik breek voor het eerst een bot', vervolgt de Australiër. 'Ze zeiden me dat het op vier plaatsen gebroken is. Een operatie is nodig om alles op zijn plek te krijgen. Er is nog veel tijd om dit te laten genezen tegen de Vuelta, hopelijk kan dat nog een doel zijn dit jaar.'

Tim Merlier sprintte in Pontivy naar de eerste Belgische ritzege in deze Ronde van Frankrijk. De winnaar van de tweede Giro-rit maakte het met gemak af, al werd hij daarbij helaas geholpen door een crash van Caleb Ewan, die in het spoor van Merlier hard tegen het asfalt kwakte en Peter Sagan mee sleurde. De drievoudige wereldkampioen kan volgens zijn team Bora-hansgrohe ondanks een snijwonde en een bloeduitstorting in zijn heup dinsdag toch van start gaan in de vierde etappe. Ewan won in zijn carrière tot dusver vijf Touretappes.

Eerder op de dag stapte de Nederlander Robert Gesink al met een sleutelbeenbreuk af. De Australiër Jack Haig moest ook opgeven na een valpartij. (Belga)

'Ik herinner me niet veel van de val, want het gebeurde erg snel', reageert Ewan in een persbericht. 'Ik herinner me dat ik vroeg wou aanzetten in de bocht. We begonnen links te sprinten. Ik zag dat de jongens vooraan naar rechts opschoven, waardoor ik moest inhouden. Toen dat gebeurde, kwam ik naast Peter Sagan terecht. Onze wielen zaten vlakbij elkaar. En toen Merlier naar rechts ging, raakte ik het wiel. Ik realiseerde me vrij snel dat mijn Tour voorbij was. Wanneer je valt, voel je gewoonlijk niet veel pijn door de adrenaline. Maar nu had ik meteen veel pijn. Toen de medische staf op mijn sleutelbeen duwde, voelde ik het klikken. Ik wist onmiddellijk dat het niet oké was.' 'Ik breek voor het eerst een bot', vervolgt de Australiër. 'Ze zeiden me dat het op vier plaatsen gebroken is. Een operatie is nodig om alles op zijn plek te krijgen. Er is nog veel tijd om dit te laten genezen tegen de Vuelta, hopelijk kan dat nog een doel zijn dit jaar.'Tim Merlier sprintte in Pontivy naar de eerste Belgische ritzege in deze Ronde van Frankrijk. De winnaar van de tweede Giro-rit maakte het met gemak af, al werd hij daarbij helaas geholpen door een crash van Caleb Ewan, die in het spoor van Merlier hard tegen het asfalt kwakte en Peter Sagan mee sleurde. De drievoudige wereldkampioen kan volgens zijn team Bora-hansgrohe ondanks een snijwonde en een bloeduitstorting in zijn heup dinsdag toch van start gaan in de vierde etappe. Ewan won in zijn carrière tot dusver vijf Touretappes. Eerder op de dag stapte de Nederlander Robert Gesink al met een sleutelbeenbreuk af. De Australiër Jack Haig moest ook opgeven na een valpartij. (Belga)