De Italiaan Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) heeft vandaag de twintigste en voorlaatste rit in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven.

De Colombiaan Egan Bernal (Ineos Grenadiers) eindigde in zijn zog als tweede en behoudt de leiderstrui met nog een etappe voor de boeg.

De renners kregen vandaag een laatste bergetappe voor de kiezen. Ze moesten tussen de start in Verbania en de aankomst boven op Alpe Motta 164 kilometers overbruggen. Onder meer Louis Vervaeke liet zich opmerken in een kopgroep, maar trok het niet tot het einde.

De beslissing viel op de slotklim. Caruso toonde zich daar het sterkste van het pak en hield Bernal achter zich. Diens team- en landgenoot Daniel Martinez maakte het podium vol.

Morgen eindigt de Giro met een individuele tijdrit van 30,3 kilometer tussen Senago en Milaan.

