De Italiaan Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) heeft zondag de negende rit in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) won de sprint om de tweede plaats en verstevigt zijn leidersplaats in het algemene klassement.

De negende rit voerde het peloton zondag over 188 kilometer in de bergen van Puerto-Lumbreras naar Alto de Velefique. Caruso gunde zijn achtervolgers geen schijn van een kans en reed op de Alto de Velefique solo over de meet.

Roglic won ruim een minuut later de sprint voor de tweede plaats van de Spanjaard Enric Mas (Movistar).

In het algemene klassement heeft de Sloveen 28 tellen voorsprong op Mas. Maandag volgt de eerste rustdag. Dinsdag pikken de renners met de tiende etappe de draad weer op met een tocht van 189 kilometer van Roquetas de Mar tot Rincon de la Victori.

