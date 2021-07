De dertiende etappe van de Ronde van Frankrijk was opnieuw een kolfje naar de hand van Mark Cavendish. In Carcassonne pakte hij zijn 34ste Tourzege en evenaart zo het record van Eddy Merckx.

Na 219,9 kilometer, met start in Nîmes en aankomst in Carcassonne, haalde de "Manx Express" het in een massasprint voor zijn Deense lead-out-koning Michael Morkov en Jasper Philipsen. De Spanjaard Ovan Garcia Cortina en de Nederlander Danny van Poppel vervolledigden de top vijf.

Het is al de vierde etappezege voor de 36-jarige Cavendish in deze Tour. Hij was ook de snelste in de vierde, de zesde en de tiende etappe.

Cavendish won zijn eerste etappe in de Tour in 2008 in Châteauroux. Eddy Merckx boekte zijn 34 zeges van 1969 tot 1975. Cavendish kan met mogelijke sprints in Libourne en Parijs het record nog aanscherpen in de 108e Tour.

De Sloveen Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) behoudt de gele leiderstrui.

Op 65 kilometer van de aankomst werd het peloton opgeschrikt door een valpartij. De Duitser Roger Kluge (Lotto Soudal) moest opgeven, net als de Brit Simon Yates en de Australiër Lucas Hamilton van Team BikeExchange.

Zaterdag legt het peloton 183,7 kilometer af tussen Carcassonne en Quillan, aan de voet van de Pyreneeën. Met twee beklimmingen van tweede categorie en drie cols van derde categorie is de overgangsrit best pittig. Na de Col de Saint-Louis, op 17 kilometer van de meet, gaat het in dalende lijn naar de finish.

