Mark Cavendish heeft zondag bij zijn zware val op de slotdag van de 80e Zesdaagse van Gent een kleine klaplong en twee gebroken ribben opgelopen. Dat bleek bij onderzoeken in het UZ Gent, zo meldt zijn team Deceuninck-Quick Step maandag.

De blessures werden al behandeld met medicatie, aldus het team van Patrick Lefevere. Naar verwachting mag de 36-jarige Brit maandag of dinsdagvoormiddag het ziekenhuis verlaten.

Cavendish kwam zondag zwaar ten val in 't Kuipke. Gerben Thijssen slipte op een plek waar er water op de piste gekomen was, wellicht door een gevallen bidon. Thijssen kon nog ietwat corrigeren en bleef recht. Achter hem volgde Kenny De Ketele, maar die tikte het achterwiel van Thijssen aan waardoor deze laatste naar de bovenkant van de piste werd gekatapulteerd. In zijn manoeuvre kwam hij in aanvaring met de Deen Lasse Norman Hansen, die net op het punt stond zijn teamgenoot Michael Morkov af te lossen. Eerstgenoemde sloeg onderuit en kwam ten val. Mark Cavendish kon de voor hem schuivende wereldkampioen niet meer ontwijken en knalde eveneens hard tegen de piste. De Manx Missile bleef lang liggen en werd vervolgens naar het UZ Gent afgevoerd, Hansen kon de wedstrijd voortzetten.

De zege ging uiteindelijk naar Kenny De Ketele en Robbe Ghys.

