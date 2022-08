Mark Cavendish gaat vandaag niet meer van start in de zesde en voorlaatste rit in de Ronde van Polen (2.UWT), een individuele tijdrit van 11,8 kilometer tussen Szaflary en Wierch Rusinski. Dat heeft zijn team Quick-Step Alpha Vinyl gemeld. De 37-jarige Cavendish richt zich op de Commonwealth Games.

"Ik vind het jammer dat ik de jongens en de koers moet verlaten, maar tegelijkertijd kijk ik ernaar uit om voor Isle of Man te rijden op dit geweldige evenement", laat Cavendish in een reactie optekenen. "Ik wil het team bedanken voor de steun."

Cavendish eindigde in de eerste rit in Polen als achtste. In de tweede etappe werd hij tiende. De Colombiaan Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) draagt na vijf ritten de leiderstrui.

