De Brit Mark Cavendish heeft zijn contract bij Deceuninck - Quick-Step, dat vanaf 1 januari door het leven zal gaan als Quick-Step - Alpha Vinyl, met één seizoen verlengd, zo maakte de Belgische WorldTour-formatie dinsdag bekend.

Eind vorig jaar raakte bekend dat de intussen 36-jarige Cavendish zou terugkeren naar het team van Patrick Lefevere. Het werd opnieuw een succesverhaal, met de Ronde van Frankrijk als hoogtepunt. Daar was de Brit goed voor vier ritzeges en de groene trui. Hij greep nipt naast een vijfde ritzege, waarmee hij het record van Eddy Merckx had kunnen verbeteren. Merckx en Cavendish hebben beiden 34 ritzeges in de Tour achter hun naam staan. Zijn vorige groene trui dateerde van 2011. Nadien kwam al enkele seizoenen voor Omega Pharma - Quick-Step (2013-2014) en Etixx - Quick-Step (2015) uit.

Ondanks het geslaagde seizoen sleepten de besprekingen langer dan verwacht aan. 'Ik ben heel trots en blij met deze nieuwe deal', laat 'Cav' weten. 'De voorbije twaalf maanden waren fenomenaal: soms werd ik zelfs emotioneel van alle steun die ik kreeg van het team en de staff. Samen zullen we de komende twaalf maanden weer nieuwe herinneringen maken.'

